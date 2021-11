"Propaganda nie osiągnęła sukcesu". Gen. Skrzypczak o wynikach sondażu WP

- Natomiast zwrócę uwagę na inną rzecz. Przemyt ludzi będzie miał miejsce cały czas - wskazał ekspert i dodał, że mafie będą zajmować się profesjonalnym przemytem ludzi do Europy. - My cały czas mamy do czynienia z przemytem ludzi. Tylko nie robią tego tzw. bandy Łukaszenki czy Putina, tylko gangi, które się tym zajmują zawodowo za duże pieniądze. To ma miejsce na terenie całej Europy, nie tylko Polski - przekazał rozmówca WP.