Kryzys na granicy. Morawiecki: Gotowi na zamykanie kolejnych przejść granicznych

Intensywny dzień spotkań premiera. Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Tallinie Morawiecki odniósł się do kryzysu migracyjnego. - Jesteśmy gotowi na zamykanie kolejnych przejść granicznych, zamykanie możliwości tranzytowych i handlowych, po to, żeby wywrzeć gospodarczą presję na reżim Łukaszenki - powiedział. Na kolejne zagrożenia ze strony reżimu premier zwrócił uwagę podczas konferencji na Litwie. - Wiemy o kontaktach Białorusi z Afganistanem. Może dojść do próby wykorzystania kryzysu w tym kraju jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego - przyznał.