Kryzys na granicy. Rusza zbiórka pieniędzy w kościołach na pomoc migrantom

W piątek Konferencja Episkopatu Polski wystosowała kolejny apel, w którym tym razem zwróciła się do rządu. "Biskupi zwracają się do rządzących, by skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu, w duchu Ewangelii, koniecznego wsparcia" - napisano w komunikacie.