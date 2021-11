Migranci słyszą od białoruskich służb: "Albo rzucacie kamieniami, albo zabieramy wam dzieci"

Kto zechce wrócić? Kto jeszcze ma dom?

Ziyad opowiada, że od kiedy przywódcy europejscy zaczęli rozmawiać z Władimirem Putinem i koordynować działania m.in. z władzami Iraku i Turcji, sytuacja na granicy też zaczęła się zmieniać. Według relacji, które otrzymywał, migranci mogą zgłaszać się do nowo powstałego punktu w Bruzgach i zapisywać się, jeżeli chcą wrócić do swoich krajów. W czwartek z Mińska do Iraku wróciło ok. 430 osób. To był pierwszy z serii planowanych lotów z Białorusi do krajów, z których przybyło najwięcej osób.