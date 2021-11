Łukaszenka udzielił wywiadu BBC. "Możliwe, że ktoś pomógł migrantom"

- Myślę, że jest to absolutnie możliwe. Jesteśmy Słowianami. Mamy serca. Nasi żołnierze wiedzą, że migranci jadą do Niemiec - stwierdził w wywiadzie dla brytyjskiej stacji BBC Aleksander Łukaszenka. W ten sposób odniósł się do zarzutów, że białoruscy pogranicznicy pomagają migrantom przekraczać granicę z Polską.