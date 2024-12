Prokuratura przygotowuje akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa przygotowuje się do skierowania aktu oskarżenia w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Dokument ma objąć dziewięć osób, w tym ks. Michała Olszewskiego oraz byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak poinformował prokurator Piotr Woźniak, akt oskarżenia ma być gotowy na przełomie stycznia i lutego.

Śledztwo dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z czego 66 mln zł zostało już wypłacone. Prokuratura zarzuca podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowanie dokumentacji, co miało umożliwić przyznanie dotacji nieuprawnionym podmiotom. Wśród oskarżonych znajdują się także Urszula D. i Karolina K., byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prokurator Woźniak podkreślił, że przygotowanie aktu oskarżenia jest uzależnione od stanowisk obrońców i podejrzanych, którzy mają prawo do zapoznania się z aktami śledztwa oraz składania wniosków o uzupełnienie postępowania. - Staramy się. (...) Oczywiście tutaj jesteśmy też uzależnieni od stanowisk obrońców i podejrzanych, dlatego możemy tylko planować - powiedział prokurator Woźniak.

- W stosunku do podejrzanego Romanowskiego śledztwo się toczy i jeszcze nie został zebrany materiał, który pozwoliłby na skierowanie aktu oskarżenia na tym etapie - podkreślił prok. Woźniak.

Ks. Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto, jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Prokuratura twierdzi, że fundacja nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, by otrzymać dotacje. Oskarżeni mieli działać wspólnie i w porozumieniu, fałszując dokumentację i zawyżając punktację w konkursach.

Prokuratura zarzuca także ks. Olszewskiemu ukrywanie przestępczego pochodzenia pieniędzy poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu finansowego. Wszystkie te przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat, a w przypadku Urszuli D. i ks. Olszewskiego – do 25 lat.