Prokurator pozwolił szpiegowi na dostęp do akt. "To zakrawa na skandal"

"To zakrawa na skandal. Jeszcze w lipcu br. agent rosyjskiego GRU, Paweł Rubcow vel Pablo Gonzales otrzymał wgląd do akt sprawy. Przez dwa tygodnie czytał dokumenty - jawne i niejawne, które przekazano do śledztwa. Z tą wiedzą wyjechał do Rosji w ramach wymiany więźniów. Skrajna nieodpowiedzialność" - skomentował doradca prezydenta Stanisław Żaryn.