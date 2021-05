Prohibicja w nadmorskich kurortach. Mieszkańcy zadowoleni

Pomorskie. Mieszkańcy zadowoleni z decyzji radnych

Mieszkańcy nadmorskich miejscowości objętych nowymi przepisami nie kryją zadowolenia z wprowadzenia ograniczeń. Pani Katarzyna w rozmowie z PAP opowiedziała, jak wyglądają latem okolice sklepu monopolowego. - Jeszcze sezon nie ruszył, więc na razie w nocy normalnie można spać, ale jak przy głównej uliczce jest otwarty całodobowy sklep ze sprzedażą alkoholu, to nie było dnia, żeby w nocy nie walały się po ulicy jakieś butelki. A wiadomo, że jak sobie młodzi popiją, to są też głośniejsi. Latem, to tu jest szał. Cały czas impreza - powiedziała.