Polacy już nie pytają o to, czy szczepionki są bezpieczne. Jasne wyniki wyszukiwań Google

W związku z pandemią ludzie mają mnóstwo obaw i pytań o różne kwestie związane zarówno z samym koronawirusem, jak i ze szczepieniami. Jednak z pomocą przychodzi internet, w którym możemy znaleźć np. fora dyskusyjne czy też szereg przeróżnych artykułów i innych publikacji. O co więc w ostatnim czasie Polacy najczęściej pytają w internecie? Wyniki z wyszukiwarki Google mogą nieco zaskoczyć.

Polacy pytają o alkohol po szczepieniu

Okazuje się, że w ostatnim czasie nie mamy już obaw o to, czy szczepionki są bezpieczne. A przynajmniej nie pytamy o to za często w internecie. Wyniki wyszukiwań na Google jasno wskazują, że to alkohol po szczepieniu skupia nasze największe zainteresowanie.