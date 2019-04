Prognoza pogody. Zimno? To dopiero początek. Nawet 10 cm śniegu i mróz

Deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg, a do tego przejmujący chłód. Synoptycy nie mają dobrych informacji: będzie jeszcze zimniej. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niską temperaturą.

-5 st. C w Lidzbarku, -4 w Chrząstowie i Karżniczce pod Słupskiem - to najniższe temperatury zanotowane przez stacje pomiarowe w środę rano. Cieplej jest tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami.

Temperatura spadnie średnio do -3 st. C, a przy samym gruncie może być jeszcze zimniej - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Mokry początek weekendu

Kiedy się ociepli?

Temperatura maksymalna w środę to 4-7 st. C na północy i 10-13 st. C na południu kraju. Z kolei w czwartek, piątek i w sobotę od 4-8 st. C na północy i zachodzie do 9-11 st. C na wschodzie.