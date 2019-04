Prognoza pogody. Zmrozi pół Polski - synoptycy ostrzegają

Przed nami nagłe ochłodzenie z przymrozki oraz śniegiem i dopiero przed weekendem nieznaczne się ociepli. Wiosna ze słońcem wróci do nas w przyszłym tygodniu, w Wielkanoc możemy liczyć na 20 st. C w cieniu.

W środę nad ranem w Polsce północnej i wschodniej temperatura spadnie do -5 st. C (Twitter.com/Ventysky/screen)

Czeka na dość gwałtowne i znaczne ochłodzenie: o poranku we wtorek na Warmii, Mazurach i Kujawach czeka nas przymrozek, a w nocy w środę na północy kraju spadnie śnieg i będzie -5 st. C. Wszystko wskazuje na to, że chłodniejszy okres potrwa do końca tygodnia.

Do soboty w całym kraju będzie już chłodno i w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 4-7 st. C na północy do 8-11 st. C. na południu i południowym wschodzie.

Dopiero w niedzielę z kierunków zachodnich zacznie napływać cieplejsza masa powietrza i termometry prawie w całym kraju wskażą od 11 do 14 st. C - prognozują dla Wirtualnej Polski eksperci biura Cumulus.

Kolejny tydzień będzie zgodny z przysłowiem "kwiecień plecień, bo przeplata: trochę zimy, trochę lata".

Na większe ocieplenie możemy liczyć tuż przed świętami.

Jak wynika z danych serwisu AccuWeather w środę 17 kwietnia w całej Polsce znów temperatura przekroczy 10 st. C. Podobnie będzie w czwartek.

Prognozowane temperatury w środę 17 kwietnia

Prognoza pogody na Wielkanoc 2019

W Wielki Piątek 19 kwietnia prognozowana temperatura to 13-18 st. C i nie powinno padać.

W Wielką Sobotę temperatury w większości kraju sięgną 18-20 st C. Ten dzień ma należeć do najbardziej słonecznych.

W święta Polska znajdzie się pod wpływem pogodnego wyżu

Z kolei w Wielką Niedzielę i Wielki Poniedziałek miejscami zachmurzy się i może popadać. Prognozowana średnia temperatura na te dwa dni to 12-13 st. C, ale na południu termometry mogą pokazać nawet 20 st. C w cieniu.

