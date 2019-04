Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 8 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 8 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - poniedziałek 8 kwietnia. (WP.PL)

Prognoza pogody na dziś – 8 kwietnia Warszawa

Pogoda w poniedziałek zaskoczy słoneczną aurą oraz wysokimi temperaturami. O godzinie 8 rano termometry odnotują 5 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 8 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 16 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14-15 st. C.

Barometry w Warszawie wskażą 997-1000 hPa. Osobom korzystający ze słonecznej pogody nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 8 kwietnia Kraków

W Krakowie pogoda przyniesie słoneczną aurę oraz wysokie temperatury. O godzinie 8 rano termometry wskażą 8 st. C. O godzinie 14 ociepli się nawet do 20 st. C. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Rano wyniesie ok. 7 st. C, a po południu 17-18 st. C.

Ciśnienie przez większość dnia utrzyma się na poziomie 980 hPa. Prędkość wiatru osiągnie 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 8 kwietnia Wrocław

Nawet 20 st. C po południu i dużo słońca. Taka pogoda z pewnością zachęci mieszkańców Wrocławia do aktywności na świeżym powietrzu.

O godzinie 8 rano termometry pokarzą 8 st. C, jednak o godzinie 14 wartość ta wzrośnie do 20 st. C. Po południu równie wysoka będzie temperatura odczuwalna. O godzinie 14 wyniesie ona 18 st. C, a około godziny 17 może sięgnąć 20 st. C.

Ciśnieni w ciągu dnia spadnie z 996 hPa (rano), do 992 hPa (wieczorem). Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 7-11 km/k.

Prognoza pogody na dziś – 8 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku będzie dziś związana z bezchmurnym niebem. Przed wyjściem do pracy warto pamiętać o cieplejszej kurtce. O godzinie 8 rano termometry wskażą 5 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 4 st. C. Znaczne cieplej będzie po południu. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 15 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna.