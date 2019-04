Prognoza Pogody na dziś – środa 10 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 10 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza Pogody na dziś – środa 10 kwietnia. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 10 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dużo słońca oraz niskie temperatury. Chłodno będzie już rano, kiedy to termometry wskażą -1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -2 st. C. Cieplejsze kurtki mogą przydać się również popołudniu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 8 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie tylko 3 st. C.

Ciśnienie przez większość dnia utrzyma się w przedziale 1004-1006 hPa. Prędkość wiatru sięgnie maksymalnie 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 10 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie będzie związana z zachmurzeniem, jednak mieszkańcy będą mogli liczyć na sporo przejaśnień. Termometry o godzinie 8 rano pokażą 5 st. C, a temperatura odczuwalna spadnie poniżej 0 st. C. Cieplej powinno być po południu. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 13 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie ok. 8 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 985-987 hPa. Prędkość wiatru po południu osiągnie ok. 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 10 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie słoneczną aurę i niskie temperatury. O godzinie 8 rano odnotują 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 0 st. C. Najcieplej powinno być około godziny 14, kiedy to na termometrach zobaczymy 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 5 st. C.

Barometry we Wrocławiu wskażą dziś około 1004 hPa. Wiatr może dać się we znaki głównie po południu, kiedy to jego prędkość przekroczy 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 10 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia oraz niskich temperatur. Przejaśnień można spodziewać się około godziny 11 oraz 17. O ciepłych kurtkach warto dziś pamiętać przez cały dzień. Rano termometry pokażą 0 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie -4 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 5 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -3 st. C.