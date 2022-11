Prognoza pogody. Wiadomo, kiedy może spaść pierwszy śnieg

Długoterminowe prognozy wskazują, że nadchodząca zima będzie raczej ciepła. Grzegorz Walijewski z IMGW mówił w programie "Newsroom"WP, że w listopadzie, grudniu, styczniu oraz lutym średnia temperatura przekroczy normę z ostatnich trzech dekad. - To nie oznacza, że w ogóle nie będzie ujemnych temperatur, to nie oznacza też, że nie będzie np. - 20 stopni Celsjusza i to nie oznacza, że cały czas będzie np. + 20 stopni Celsjusza. To oznacza jedynie, że będzie cieplej niż w ostatnich trzydziestu latach podczas zimy. Widać to w naszych prognozach, ale potwierdzają to również prognozy amerykańskie - mówił Walijewski. Według niego, zimą będzie pojawiał się śnieg, jednak - tak jak to bywało już często w ubiegłych latach - najwięcej należy się go spodziewać w górach. Na nizinach również się pojawi, lecz tutaj będzie szybko się topił. Pierwszych opadów można się spodziewać jeszcze w tym miesiącu. - Pierwszy śnieg może pojawić się już w listopadzie. Prognozy mówią, że po 15 listopada może spłynąć chłód i śnieg może się pojawić. Niewykluczone, że on pojawi się również - przynajmniej na chwile - na nizinach i na wyżynach - tłumaczył gość WP.