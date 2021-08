Prognoza na weekend. Jest szansa na lepszą pogodę? Synoptyk z IGMW się zaśmiał

Jakiej pogody możemy możemy spodziewać się w ostatnich dniach sierpnia? - Jeśli ktoś zostanie w Polsce, to nie ma takiego miejsca, gdzie będzie fantastyczna pogoda. W dzień będzie troszeczkę cieplej, zwłaszcza w południowych częściach kraju, natomiast będzie cały czas przelotny opad deszczu. W weekend tego będzie więcej, mogą pojawić się burze - zapowiadał w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB. - Nie ma takiego miejsca, gdzie pogoda będzie lepsza. Jeśli ktoś wygrał tę końcówkę wakacji i udał się na południe Europy, to zdecydowanie wygrał, bo tam jest zdecydowanie wyższa temperatura - tłumaczył synoptyk. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, czy podczas kalendarzowego lata możemy spodziewać się jeszcze upałów. - Myślę, że lato pokaże jeszcze swoją fajniejszą twarz. (...) Jeszcze będzie parę cieplejszych dni we wrześniu, więc myślę, że do 25 stopni możemy na termometrach jeszcze zobaczyć - przekazał Walijewski.