Prof. Flis o obronie Ziobry: "To ostatni odruch"

Zbigniew Ziobro został obroniony przed odwołaniem przez PiS. Czy kryzys w rządzie jest odwołany, czy może to jedynie zawieszenie broni? Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o to prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - To ostatni odruch: nawet jeżeli wewnątrz się gryziemy, to jest zewnętrzny przeciwnik, który nas skupia. To jeszcze działa. Opozycja, nie wiem czy świadomie i celowo, stara się zachować spójność obozu, który jeżeli dalej będzie tak przetrzymywany, to eksplozja może być intensywniejsza. Obronienie Ziobry nie rozwiązało żadnych problemów wewnętrznych jeśli chodzi o obóz rządzący. Widzimy, że to dalej się będzie rozkręcać - komentował ekspert.

