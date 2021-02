Proces Nawalnego. W sądzie dyplomaci z 20 krajów

Od rana w okolicy sądu gromadzą się policjanci. Pojawiły się barierki, zamknięto okoliczne ulice. Do budynku sądu wpuszczani są tylko uczestnicy procesu i dziennikarze.

Przed godziną 9 polskiego czasu do budynku sądu przewieziono Aleksieja Nawalnego. Są tam też już jego adwokaci Olga Michajłowa i Wadim Kobziew oraz żona opozycjonisty Julia Nawalna .

Jak informuje TASS w budynku sądu jest też ok. 20 przedstawicieli ambasad różnych państw, w tym USA, Bułgarii, Polski, Łotwy, Austrii i Szwajcarii.

Aleksiej Nawalny skazany za defraudację. Poszkodowana firma zaprzeczyła, że poniosła stratę

W 2014 roku Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za rzekomą defraudację funduszy firmy Yves Rocher. Co ciekawe, firma zaprzeczyła, by poniosła jakąś stratę w związku ze współpracą z Nawalnym. Więcej, chwaliła sobie kooperację z jego firmą. Sądu to nie przekonało.