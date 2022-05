Proces księdza Oko. Odpowie za artykuł o "lawendowej mafii"?

Duchowny opowiada też o samym magazynie, w którym został opublikowany artykuł ks. Oko. - To bardzo kontrowersyjny magazyn. W czasopismach naukowych nie wolno z niego cytować, bo tak dalece odpłynął on w kierunku fundamentalistycznym i prawicowo-populistycznym. Ostatnio pojawiły się tam również tendencje związane ze sceptycznym podejściem do koronawirusa. Tak więc czasopismo to całkowicie porzuciło dyskurs teologiczny i nie spełnia już wymogów, jakie wyraża w swoim tytule - zauważa duchowny.