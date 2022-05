Decyzja Niemców rozwścieczy Chińczyków. Berlin idzie na zwarcie

Partie zasiadające w Bundestagu opowiadają się za powrotem Tajwanu do struktur WHO. Rezolucja, do której dotarła agencja Reuters, ma wzywać rząd w Berlinie do lobbowania w WHO, aby zezwolono Tajwanowi na ponowne uczestnictwo w charakterze obserwatora oraz w innych organach i działaniach Światowej Organizacji Zdrowia.