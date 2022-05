UE zwiększy obecność obronną na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Efekt "przykładu Ukrainy"

Chiny są postrzegane jako największe tego typu zagrożenie w regionie. To przede wszystkim skutek ostatnich działań Państwa Środka wokół Wysp Salomona. To oceaniczne wyspiarskie państwo zawarło z Chinami umowy o współpracy militarnej. Zgodnie z projektem, który wyciekł do mediów, wojskowa chińska baza ma powstać niedaleko wybrzeży Australii. To niepokojące zjawiska dla Zachodu, zwłaszcza w obliczu wojny w Ukrainie, której wybuchu nikt się nie mógł spodziewać.