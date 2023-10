Proceder oszustw w sieci. "Dla tych ludzi to praca"

Ofiarami scamingu padł nawet niepełnosprawny. Agnieszka Szwajgier opisała proceder internetowych oszustw w radiowym serialu "Krypto-scam" na antenie Radia 357. - Scaming to oszustwo. Mamy do czynienia z oszustwem w Internecie. To się zaczyna, gdy widzimy fałszywe reklamy do złudzenia przypominające reklamy banków, które kuszą zyskami - opowiadała Agnieszka Szwajgier w programie "Newsroom WP". - Współautorka serialu Dorota Salus weszła do środka scamerni, boiler-roomu. Z jej opowieści wiem, że na środku pokoju jest dzwonek, w który dzwoni się z radości, gdy oszuka się kogoś na duże pieniądze. Dla tych ludzi to praca. Oni nie mówią otwarcie, że to oszustwo. Nie używają słowa "ofiara" tylko "klient" - opowiadała współautorka.