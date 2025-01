Pomaska obwinia PiS ws. Trzaskowskiego. "To jasne jak słońce"

Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że kontrahentem Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie została spółka należąca do Rosjan i powiązana z Gazpromem. To ona dostarcza gaz do części stołecznych autobusów. Firma znajdowała się na liście sankcyjnej, ale kilka tygodni temu z niej zniknęła - biznes wart kilkaset mln zł Rosjanie sprzedali za 3 zł powiązanym z nimi Polakom. MSWiA uznało to za wystarczające. - Na pewno na wniosek prezydenta Trzaskowskiego wyjaśnienie zostaną złożone (…). Nie mam wątpliwości, że ta sprawa zostanie wyjaśniona do dna – zapewniła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Agnieszka Pomaska (KO). - Z jednej strony dziennikarze wykonują bardzo ważną pracę śledczą i każdy taki sygnał powinien być sprawdzany, ale z drugiej strony mamy kampanię prezydencką i to jest jasne jak słońce, ze dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują tę sprawę w jakiś sposób uwikłać prezydenta Trzaskowskiego - oświadczyła.