Próbna matura 2023. Uczniowie zmierzą się z językiem polskim

Próbna matura 2023. Język polski

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się - we wszystkich szkołach biorących udział w testach - o godzinie 9:00. Centralna Komisja Egzaminacyjna zachęcała dyrektorów szkół, by testy odbyły się w formule podobnej do tej, obowiązującej podczas właściwego egzaminu "jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi" - przypominał dyrektor CKE, dr Marcin Smolik.