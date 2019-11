Próbna matura 2019 matematyka z Operonem. Odpowiedzi i pytania

20 listopada uczniowie ostatnich klas liceum przystąpią do kolejnej próbnej matury z Operonem. Sprawdź odpowiedzi i pytania z próbnego egzaminu dojrzałości z matematyki.

Próbna matura z matematyki z Operonem. Odpowiedzi i pytania

Próbna matura z matematyki z Operonem. Pytania otwarte

Druga część próbnej matury z matematyki obejmowała zadania otwarte o numerach od 26 do 34. Warte 2 punkty zadanie 27 brzmiało: "Na trójkącie o bokach długości pierwiastek z 5, pierwiastek z 15, pierwiastek z 10 opisano okrąg. Oblicz długość promienia tego okręgu". Z kolei treść zadania 30 była następująca: "Suma długości boku kwadratu i jego przekątnej jest równa 1. Oblicz długość przekątnej tego kwadratu. Wynik zapisz w postaci a+b pierwiastków z c".

W ostatnim zadaniu, 34, za którego poprawne rozwiązanie można było zdobyć 4 punkty, polecenie brzmiało: "W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480 róż do pewnej liczby kartonów. Gdyby jednak do każdego kartonu włożono o 3 róże mniej, to do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 8 kartonów więcej. Do ilu kartonów zapakowano pierwotnie róże i ile róż było w każdym kartonie?".