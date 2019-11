Próbna matura 2019 język polski z Operonem. Odpowiedzi i pytania

W dniach 19-22 listopada w polskich szkołach trwają próbne matury z Operonem. Sprawdź odpowiedzi na pytania z próbnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego, który odbył się we wtorek.

Próbna matura z języka polskiego z Operonem. Pytania z zakresu podstawowego

We wtorek o 9:00 zaczęła się pierwsza próbna matura z Operonem – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. O 14:00 zaczął się treningowy egzamin na poziomie rozszerzonym. W kolejnych dniach uczniowie zmierzą się z matematyką, językiem obcym i egzaminem z przedmiotów dodatkowych. W marcu 2020 roku odbędzie się kolejna edycja próbnej matury dla zainteresowanych uczniów, którzy będą chcieli sprawdzić swoje postępy w nauce.

Próbna matura 2019 język polski z Operonem. Wypracowanie

Na próbnej maturze z polskiego trzecim zadaniem było napisanie wypracowania na wybrany temat. Pierwszy temat to próba odpowiedzi na pytanie: "czy powrót do domu uszczęśliwia?". Maturzysta musiał odwołać się do fragmentu "Traktatu o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego oraz innych tekstów kultury.