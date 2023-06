Problemy Trzeciej Drogi. Polityk Lewicy ma radę

Kto będzie trzecią siłą w nowym Sejmie: Trzecia Droga czy Konfederacja? - Nie mam rad dla kolegów z Trzeciej Drogi, ale mam odpowiedź na pana pytanie. Trzecią siłą polityczną po wyborach będzie Lewica, która we wczorajszym sondażu miała najwyższy wzrost poparcia. Będziemy konsekwentnie pracować, by poparcie było wyższe. Więcej atutów, spójności i determinacji ma Lewica. Jesteśmy silną grupą, w której nie ma dyskusji jeżeli chodzi o fundamenty programowe. Jeżeli byłaby wątpliwość odnośnie przekroczenia 8-proc. progu, mogę tylko poradzić, by zobaczyli co było w 2015 r. i wyciągnęli wnioski. Lepiej iść na próg 5 proc. i mieć pewności wejścia do parlamentu. (...) Takiej propozycji nie było. W Lewicy jestem od 24 lat i nigdzie się nie wybieram. Chcę startować do Sejmu z Łodzi z list Lewicy - dodał dopytywany o możliwość przejścia do Koalicji Obywatelskiej.

