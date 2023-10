Problemy Lewicy, problemy z Lewicą [OPINIA]

W ostatnich dniach właśnie ze strony polityczek i polityków Lewicy słychać było najwięcej żądań i pretensji w sprawie programu nowego rządu. Chcieli oni wpisania do umowy koalicyjnej prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży, co nie zostało dobrze przyjęte przez polityków Trzeciej Drogi. Reakcją na to były oskarżenia o zdradę wyborców, ale problem w tym, że ani Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz niczego takiego w czasie kampanii nie obiecywali.