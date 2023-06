Problem ukraińskiej armii. Rosjanie mają asa w rękawie

W sobotę brytyjski wywiad poinformował, że Rosja przerzuciła co najmniej 20 śmigłowców na południową Ukrainę. Wśród nich są zaawansowane modele wyposażone w narzędzia do walki elektronicznej, które, jak przyznaje strona ukraińska, są dość trudne do zwalczania środkami, którymi dysponują Siły Zbrojne Ukrainy.