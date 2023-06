Rosjanie uciekają z frontu do ukraińskiej niewoli. "Boją się, że zostaną rozstrzelani"

"Uciekają niejako do swoich"

- Historycznie, Ukraińcy są w jakimś stopniu, po słowiańskiej krwi, "pobratymcami" Rosjan. Przed laty byli traktowani jak "młodszy brat" Moskwy. Dostanie się do ich niewoli nie będzie powtórką z II wojny światowej, podczas której hitlerowcy ich rozstrzeliwali albo Stalin zsyłał do łagrów. Jak uciekają z linii frontu w kierunku ukraińskich jednostek, to niejako uciekają do "swoich". Z nadzieją, że przeżyją i wrócą później do Rosji – ocenia wojskowy.