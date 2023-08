Prigożyn i Lech Kaczyński w tweecie posła PiS. "Nieprawdopodobne"

Poseł PiS Kazimierz Smoliński połączył katastrofę smoleńską z katastrofą samolotu Prigożyna. Napisał na Twitterze, że i Prigożyn i prezydent Lech Kaczyński byli dla Putina niewygodni, więc nie miał wobec nich skrupułów. - Gdyby poseł PiS zatrzymał się na dwóch pierwszych zdaniach, to myślę, że nie wzbudziłby zainteresowania, a nie o to mu chodziło. Chciał wykorzystać czas kampanijny. Łączenie w jakikolwiek sposób Lecha Kaczyńskiego z Prigożynem jest nieprawdopodobne - komentował w programie "Tłit" poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. - Pan Smoliński ma nie pierwszy raz tweety, które są mocno kontrowersyjne. PiS-owi został jeden temat: bezpieczeństwa. Będą chcieli straszyć Polaków, by na tym bezpieczeństwie utrzymać sondaże, ale jak widać to nie działa. Widać trendy spadkowe. Nieważne z kim poseł Smoliński porówna byłego prezydenta i co wymyśli - dodał.

