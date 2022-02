Prezydent Zełenski: Powstrzymano ataki wroga, trwa operacyjna pauza

Prezydent Ukrainy ostrzega Europę: "Jeśli dziś nam nie pomożecie, jutro do waszych drzwi zapuka wojna"

We wcześniejszym apelu prezydent Ukrainy zwrócił się do rosyjskich obywateli. - Jeśli nas słyszysz i jesteś przeciwko wojnie, ruszaj na place swoich miast — powiedział polityk. Zełenski zaapelował też do krajów Zachodu. - Jeśli dziś nam nie pomożecie, jutro do waszych drzwi zapuka wojna — ostrzegł Europę Zełenski.