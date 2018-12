Prezydent wdał się w polemikę z prof. Matczakiem. "No comment"

Prof. Marcin Matczak oskarżył na Twitterze prezydenta o łamanie konstytucji. Andrzej Duda postanowił mu odpowiedzieć, przypominając prawnikowi niechlubną sytuację sprzed kilku miesięcy.

"Prezydent oskarża, Prezydent atakuje, Prezydent zarzuca, Prezydent poucza. Choć robi dokładnie to, co zarzuca innym i o co innych oskarża, a więc łamie Konstytucję. A za moment przy choince, w orędziu wigilijnym, będzie nawoływał do wzajemnego szacunku" - napisał na Twitterze prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.