Andrzej Duda na posiedzeniu TK oskarżył sędziów o złamanie konstytucji. "Anarchia"

- Proszę mi pokazać zwykłego obywatela, który mógłby sobie pozwolić na takie zachowanie - stwierdził podczas posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Duda. Prezydent skrytykował sędziów, którzy wrócili do pełnienia swoich funkcji zanim podpisał nowelizację ustawy o SN.

- Okazało się, że po wydaniu orzeczenia przez TSUE, orzeczenia tymczasowego, w którym jasno i wyraźnie powiedziane było, że zobowiązuje się Polskę do podjęcia pewnych działań, grupa sędziów powróciła do Sądu Najwyższego, uznając, że w związku z tym, że orzeczenie zostało wydane, stali się sędziami czynnymi - powiedział w trakcie swojego wystąpienia Andrzej Duda .

Zdaniem prezydenta "jeżeli na forum publicznym znaczące postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości, mówimy o sędziach Sądu Najwyższego, którzy do niedawna pełnili funkcje prezesów w tym sądzie, poczynając od I Prezesa Sądu Najwyższego po prezesów izb, w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne, konstytucyjne, lekceważą obowiązujące przepisy ustawowe, to mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości".