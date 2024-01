Prezydent uratuje Świrskiego i KRRiT? Kadencja Rady mogłaby wygasnąć

W piątek prezydent spotkał się z członkami KRRiT, by na wniosek jej przewodniczącego Macieja Świrskiego rozmawiać o zmianach w mediach publicznych. W trakcie rozmów "padła propozycja", by zrobić "krok wstecz" i wrócić do sytuacji podobnej jak w 2015 roku - przekazał członek KRRiT Tadeusz Kowalski w TVN24.