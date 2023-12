Grom Group zabezpiecza KRRiT i Świrskiego. To firma ochroniarska Kaczyńskiego

Świrski chciał reakcji NATO

- Przyjadą silni ludzie i go przekonają, że nie jest prezesem Narodowego Banku - mówił w lipcu Siemoniak. Słowa nie odnosiły się do członków KRRiT. Związany z obozem PiS Maciej Świrski to jeden z najbardziej aktywnych obrońców TVP, który protestuje przeciwko zmianom dokonywanym przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.