Prezydent Ukrainy: Do "niespodzianek" może dojść w każdej chwili

Sytuacja na wschodzie Europy z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta. - Dyplomacja to jedyna ścieżka do deeskalacji sytuacji i deokupacji. Najważniejsze, byśmy byli do wszystkiego gotowi - oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.