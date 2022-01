Prezydent rozmawiał z BBN o sytuacji na Ukrainie

Polska czeka na stanowisko Kremla?

Soloch podkreślił, że wciąż nie jest znane stanowisko Rosji wobec pozycji jaką w sprawie Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie zajęły państwa zachodnie. - Rosjanie nie określili się, co do dalszych rozmów ze stroną zachodnią. My, czyli NATO i Zachód, przedstawiliśmy jednolite stanowisko, ale jednocześnie oczywiście czekamy na ciąg dalszy, zważywszy również na to, że sytuacja wokół granic Ukrainy nie jest pewna - zaznaczył.