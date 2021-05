Prezydent powołał nową Radę. Ma się zająć emeryturami

Zobacz też: Kongres 590: dr Adam B. Czyżewski: Unijny Zielony Ład, co oznacza dla biznesu?

Rada zajmie się emeryturą stażową

W skład rady weszła m.in. prezes ZUS Gertruda Uścińska. - Tu, w ramach tej właśnie Rady ds. Społecznych, przed nami nie tylko dyskusja, ale jakaś propozycja tzw. emerytury stażowej. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes. I to na pewno jest temat, który muszę podjąć, nie mam żadnych wątpliwości - dodał prezydent.

- Nie będę ukrywał, że my już tu od jakiegoś czasu na tym pracujemy z panią prezes, ale wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej właśnie kadencji - oświadczył Andrzej Duda.

Obecna na uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że jej resort przygotowuje się "do dużej reformy w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej". Zapewniła, że rola nowej Rady w tych pracach będzie bardzo ważna.

Jej zdaniem wspólne działanie prezydenckiej Rady ds. Społecznych z rządem zaowocuje wypracowanie "rozsądnych rozwiązań, które da się przełożyć na konkret". - Istotne jest to, że rozwiązania, które zostaną wypracowane, będą zaproponowane przez Radę, będą miały szanse na to, by je wdrożyć - powiedziała.