Kilkadziesiąt tysięcy osób może otrzymać wyższe świadczenia. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma zadośćuczynić działaczom antykomunistycznym za represj, których byli ofiarami w czasach PRL. Szacuje się, że może z niej skorzystać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jak mówiła w poniedziałek prezydencka minister Małgorzata Paprocka, celem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych jest poprawa sytuacji materialnej osób zasłużonych dla Polski.

Nowela ma m.in. zniwelować negatywne skutki represji politycznych wobec byłych działaczy antykomunistycznych. Przed 1989 rokiem często przejawiały się one w postaci wyrzucenia z pracy. W efekcie osoby te były zmuszone podejmować się gorzej płatnych zajęć, nieadekwatnych do umiejętności czy wykształcenia. To z kolei po latach przełożyło się na wysokość pobieranych przez nich świadczeń emerytalno-rentowych.

Prezydent: to akt dziejowej sprawiedliwości

- Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę i bardzo dziękuję za apel 141 członków opozycji antykomunistycznej - który wtedy, w przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowym wystosowaliście państwo do władz Rzeczypospolitej o to, by jeszcze w większym stopniu dokonać czegoś, co ja nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Incydent z Andrzejem Dudą. "Ci ludzie okłamali nas wszystkich"

Jak mówił, dzięki wysiłkom działaczy antykomunistycznych możemy cieszyć się dziś w Polsce wolnością.

Obecna podczas uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że nowelizacja to podziękowanie za to, co byli opozycjoniści zrobili dla Polski.

- To podsumowanie tego (...), co państwo zrobiliście dla Polski. Dziś żyjemy w demokratycznej, suwerennej Polsce. Młode pokolenie nie zdaje sobie nawet sprawy, ile trudu wiele osób, wielu cichych bohaterów musiało znieść, byśmy żyli w takim kraju - powiedziała Maląg.

Co się zmienia?

Nowela wprowadza prawo do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej w przypadku, gdy emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwać w kwocie będącej różnicą pomiędzy kwotą 2400 zł brutto a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniona jest dana osoba.

Ponadto daje też możliwość zwolnienia osób zasłużonych z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, a także przewiduje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych.

Ustawa dokonuje analogicznych zmian w zakresie uprawnień kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych, jak również cywilnych, niewidiowym ofiar działań wojennych.

Według minister Małgorzaty Paprockiej zmiany wprowadzone nowelą dotyczą grupy kilkudziesięciu tysięcy osób.

Przeczytaj także:

Źródło: PAP