Prezydent odważnie mówi o sędziach. Były prezes TK Jerzy Stępień: zdumiewające

- To najlepszy dowód na to, że pan prezydent psychicznie nie dorósł do tego stanowiska - podkreślił były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. W ten sposób odniósł się do mocnej wypowiedzi Andrzeja Dudy o sędziach.

Prezydent Andrzej Duda jest krytykowany za swoje słowa o sędziach (East News, Fot: MAREK LASYK/REPORTER)

- Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy. Nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim - po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jego słowa są szeroko komentowane. Głos w sprawie zabrał też były prezes TK Jerzy Stępień.

- Zdumiewające słowa... Ta wypowiedź jest skandaliczna, zwłaszcza wobec kobiety - podkreślił w rozmowie z portalem natemat.pl. Jego zdaniem prezydent "sam się nakręca we wrogości do sędziów, sądownictwa". - Pan Andrzej Duda w ogóle zapomniał, gdzie są granice - ocenił Stępień.

Jak podkreślił, "skoro pan prezydent zachowuje się w taki sposób, to niech nie spodziewa się szacunku dla własnej osoby". - To rodzaj prowokacji. I najlepszy dowód na to, że pan prezydent psychicznie nie dorósł do tego stanowiska - zaznaczył były prezes TK.

Źródło: natemat.pl