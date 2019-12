Kolejny cios w Małgorzatę Gersdorf. Tym razem z Ministerstwa Sprawiedliwości

Pod adresem Małgorzaty Gersdorf padają bardzo mocne słowa. Jednym z krytyków jest prezydent Andrzej Duda. Wtóruje mu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który mówi o "najgorszym prezesie Sądu Najwyższego".

- Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy. Nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim - po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany - powiedział prezydent Andrzej Duda. Nie tylko on w tak mocnych słowach ocenia Małgorzatę Gersdorf.