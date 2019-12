Mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy o Małgorzacie Gersdorf. Jest odpowiedź

Małgorzata Gersdorf odpowiedziała prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który zachowanie I prezes SN nazwał "wstydem". Wydała specjalne oświadczenie.

- Pani prezes Gersdorf opowiada - w szczególności za granicą - o Polsce takie rzeczy, że powiem tak: wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy. Nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim - po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany - powiedział prezydent Andrzej Duda . Profesor Małgorzata Gersdorf mu odpowiedziała.

"Trzeba jasno powiedzieć, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia, nie miałaby w ogóle miejsca, gdyby nie doszło do niezgodnego z Konstytucją RP wygaszenia kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołania w ich miejsce nowych członków przez Sejm" - pisze Gersdorf.

Zobacz też: Tusk o prezydenturze Dudy: to karykatura

Nikt prezydentowi praw nie odbiera

Jak zaznaczyła, "żaden sąd w Polsce ani I Prezes SN nie odbiera prezydentowi prawa do wykonywania prerogatywy w zakresie powoływania sędziów i nie kwestionuje roli i znaczenia Prezydenta RP w procesie nominowania sędziów. Problem sprowadza się wyłącznie do tego, że powołanie przez prezydenta następuje na wniosek KRS".

Gersdorf dodała, że dzisiejsza sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby ujawniono listę poparcia członków KRS. "Gdyby nie doszło do tych naruszeń, najprawdopodobniej żaden sąd w Polsce nie wystąpiłby z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE. (...) Nie byłoby również dzisiejszej sytuacji, gdyby prezydent nie powoływał sędziów do pełnienia urzędu w SN. (...) Prezydent nie znajduje się ponad prawem" - tłumaczy I prezes SN.