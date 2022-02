Prezydent o ataku na Ukrainę: gwałt na niepodległym państwie

- To co obserwujemy od wczesnych godzin porannych to bezprecedensowy akt naruszenia prawa międzynarodowego i gwałtu na suwerennym i niepodległym państwie - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda po naradzie w sprawie sytuacji na Ukrainie. Zwrócił się też do władz Rosji i jej mieszkańców.