Prezydent Biden skrytykował izraelską kampanię wojskową w Gazie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, prezydent Joe Biden wyraził swoje zdanie na temat sytuacji w Strefie Gazy, wskazując, że reakcja na ataki Hamasu była przesadzona. - Przebieg odpowiedzi w Strefie Gazy (na ataki Hamasu - przyp.red) był przesadzony - powiedział Biden, podkreślając, że teraz jest to dla niego priorytetem, aby doprowadzić do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. - Teraz bardzo mocno naciskam, aby doprowadzić do zawieszenia broni i (uwolnienia - przyp. red) zakładników. Niestrudzenie pracuję nad porozumieniem - zapewniał prezydent.