Prezydent Andrzej Duda ujawnia plany na II kadencję. "Chciałbym, abyśmy byli bardziej zjednoczeni"

- Według mojej wiedzy tylko jedna z gmin dotkniętych tą decyzją faktycznie podjęła uchwałę o obronie praw rodziny i rodziców. Reszta takich uchwał nie podejmowała. Widać więc, że decyzja UE w tej sprawie nie była prawdopodobnie umotywowana kwestiami ideologicznymi i tylko niektórzy chcą to tak przedstawiać, żeby podgrzewać atmosferę - przyznał Andrzej Duda .

Zaznaczył jednak, że faktycznie dochodziłoby do odbierania środków ze względów ideologicznych, "byłoby to jawnym pogwałceniem wartości, jakie stoją u podstaw Unii, takich jak: wolność, godność, czy równość".

Prezydent nawiązał także kilkukrotnie do kampanii wyborczej. Duda przyznał, że " żadna telewizja nie jest w stanie wygrać wyborów za kandydata , co pokazało jego zwycięstwo sprzed pięciu lat". Według głowy państwa wtedy "praktycznie wszystkie media były przeciwko niemu", a wybory da się wygrać jedynie uczciwością i wiarygodnością konkretnej osoby oraz programem.

Podczas wywiadu Duda nawiązał także do kwestii rodziny. - Rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. I to rodzicom należy się największe zaufanie, a nie jakimkolwiek organizacjom czy instytucjom międzynarodowym. Nikt lepiej nie wychowa swojego dziecka niż rodzice. Polskie rodziny chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, a ja wierzę, że potrafią zadbać o ich rozwój - przekonywał prezydent.