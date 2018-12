Prezydencki minister Dera komentuje podpis Dudy pod nowelizacją. "Ustąp, żeby zwyciężyć"

- Trudno współpracować z sędziami, którzy w sposób ostentacyjny łamią prawo - uważa Andrzej Dera. Prezydencki minister twierdzi, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to "ustępstwo" wobec Komisji Europejskiej. I nie jest zachwycony powrotem sędziów do orzekania.

- Sędziowie, którzy skończyli 65 lat i którzy - w znacznej części - należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej... Co w demokracji po 30 latach transformacji robią i orzekają w Sądzie Najwyższym? To ja nie wiem - powiedział w rozmowie z TVN24 Andrzej Dera. Prezydencki minister uważa, że praca z nimi nie będzie łatwa.