Prezesi hojnie zasilają PiS. Obajtek przelał maksymalną kwotę

Przypomnijmy, że 45 tys. 150 zł to maksymalna kwota, jaką osoba fizyczna może wpłacić w 2022 roku na partię polityczną w formie darowizny. Jak wskazuje ustawa, jest to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (aktualnie wynosi 3 tys. 10 zł). Najpewniej do końca roku na koncie PiS pojawią się kolejne sute wpłaty.