Setki tysięcy złotych na kampanię PiS. Płacą milionerzy "Dobrej Zmiany"

Zgodnie z przepisami każda taka osoba w ciągu roku może wpłacić na konto partii i fundusz wyborczy maksymalnie 15-krotność najniższego wynagrodzenia w Polsce (w 2022 r. to 45,15 tys. zł). Jeśli w jednym roku wybory są dwa razy – maksymalna kwota darowizny rośnie do 25-krotności najniższego wynagrodzenia. W 2019 r., gdy zbiegły się wybory do parlamentu i europarlamentu, było to ponad 56 tys. zł.