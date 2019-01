1 z 8 Prezes PiS zwołał ludzi. Ostatnia narada przed wybuchem "bomby"? Nowogrodzka. Spotkanie na szczycie

Na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości stawili się najważniejsi przedstawiciele partii rządzącej. Tematów do rozmów nie zabrakło - rano CBA zatrzymało ich byłych kolegów lub podopiecznych. A we wtorek "polityczną bombę" ma odpalić "Gazeta Wyborcza". Póki co na parkingu przed siedzibą partii papierosa odpalał szef klubu parlamentarnego PiS, Ryszard Terlecki.