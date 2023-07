Premier znowu atakuje TVN. Kuriozalne porównanie i błyskawiczna reakcja

Premierowi odpowiedziała na antenie TVN24 prowadząca program Małgorzata Kukuła. - Zarzucał Pan TVN-owi, że nie pokazujemy zamieszek które mają miejsce we Francji. To nie jest prawda panie premierze, pokazujemy to co się dzieje w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Pokazywaliśmy to od samego rana, pokazujemy to, mówimy o tym i rozmawialiśmy o tym z gościem. To nie jest tak, jak "na lekarstwo", tak jak mówił pan premier. Raz jeszcze, to nie jest prawda panie premierze - stanowczo odpowiedziała prezenterka stacji.